14 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı

14 Kasım 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:20 Hırsız Polis 02:45 Akasya Durağı 04:30 Fırtına 06:00 Güllerin Savaşı 06:00 Kavak Yelleri 08:00 Afili Aşk 08:15 Akasya Durağı 10:45 Rehber 11:00 Annem 12:00 Evim Şahane 13:30 Çok Gezenti 13:45 Asi 15:00 Geniş Aile 16:00 Hanımın Çiftliği 17:00 Akasya Durağı 19:00 Çocuklar Duymasın 20:00 Yalan Dünya 21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 22:30 Galip Derviş 23:30 Çetin Ceviz

Son Dakika

Best Model'in ardından 16 yaşındaki Ceyda Toyran'ın Miss Model seçilmesi tartışma yarattı

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti

Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi

Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum

Eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar eden pazarcı: Meleklerimi öldürdüm, beni asın

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı

Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor