14 Mart Tıp Bayramı

Karaman Valisi Fahri Meral, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan ve hekimlerden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Karaman Valisi Fahri Meral, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan ve hekimlerden oluşan heyeti makamında kabul etti.





Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, kabulden dolayı Vali Fahri Meral'e teşekkür ederek, her yıl kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri hakkında bilgi verdi.





Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Meral, sağlık alanında yapılan hizmetlerde çok önemli mesafeler kaydedildiğini belirterek, kutsal ve önemli bir görevi özveri ve fedakarlıkla yerine getiren hekimler ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

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