14 Mayıs Eczacılık Günü - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, eczacılığın en köklü mesleklerden olduğunu ve insan sağlığına yaptığı hizmetlerle değerini hiçbir zaman kaybetmediğini belirtti.

Sağlık sektörünün önemli bir unsuru olan ilacın üretimini ve vatandaşlara ulaştırılmasını sağlayan eczacıların, büyük özveri ve gayret içerisinde görevlerini yaptığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda eczacılar, çağın hastalıklarıyla mücadelede kullanılacak ilaçlarla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmekte, kendilerini sürekli değişime ve gelişime açık olarak yenilemektedir.

Vatandaşlarımızın eczacılık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini temin eden eczacılarımız, aynı zamanda tıbbi danışmanlık görevini de üstleniyor. Tüm eczacılarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum."

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AK Parti Niğde Milletvekili eczacı Selim Gültekin de eczacılığın hastalıklarla verilen mücadelede tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biri olarak varlığını ve işlevselliğini koruyan bir meslek olduğunu ifade etti.

TBMM'de eczacıların sorunlarının çözülmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sundukları hizmetlerin kalitesinin artırılması gibi konularda çalışma yürüttüklerini anımsatan Gültekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Kovid-19 pandemisiyle mücadelede, yüksek risk altında olmalarına rağmen özveri ile vatandaşımızın sağlığı için büyük emek ve çaba sarf ederek çalışan eczacılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu mesleğin kutsallığı ve önemi, dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde bir kez daha net olarak ortaya çıkmıştır. Akılcı ilaç kullanımı bilinçlendirme çalışmalarında en önemli noktada bulunan, acil durumlarda en yakın sağlık danışmanınız, en zorlu süreçlerde vatandaşımızın sağlık hizmetinin aksamaması için mevcut riskli ortama rağmen fedakarca çalışan eczacılarımızın gününü kutluyorum."