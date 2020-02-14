14 Şubat'ta evlenen engelli çiftin 8 yıllık engelsiz yaşama azmi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Şubat'ta evlenen engelli çiftin 8 yıllık engelsiz yaşama azmi - Son Dakika

14 Şubat'ta evlenen engelli çiftin 8 yıllık engelsiz yaşama azmi

6 saat önce

Nevşehir'de ilk görüşte aşık olan ve 8 yıl önce 14 Şubat'ta hayatlarını birleştiren yürüme engelli Adem ve Hatice Koç çifti birbirlerine destek olup, hayata tutunuyor.

14 Şubat'ta evlenen engelli çiftin 8 yıllık engelsiz yaşama azmi, System.String[]

Nevşehir'de ilk görüşte aşık olan ve 8 yıl önce 14 Şubat'ta hayatlarını birleştiren yürüme engelli Adem ve Hatice Koç çifti birbirlerine destek olup, hayata tutunuyor.


Nevşehir'de bir bakım merkezinde tanışan yürüme engelli Adem (40) ve Hatice Koç (46) çifti ilk görüşte birbirlerine aşık oldu. Çift, 14 Şubat 2012 yılında evlendikten sonra Kırıkkale'ye yerleşti. Her ikisi de doğuştan engelli. Seyyar satıcılık yapan Adem Koç, günün ilk ışığıyla akülü tekerlekli sandalyede caddelerde dolaşıp hırdavat ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor. Engelli çiftin yaşam mücadelesi herkese örnek oluyor.


"14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendik"


Eşi ile Nevşehir'deki bakım merkezinde tanıştığını anlatan Adem Koç, "Eşim ile tanışma olayım bir bakım merkezinde hasta olarak kalırken eşimin Manisa'dan gelmesi benimde Kırıkkale'den Nevşehir'e gitmemden sonra tanışınca aramızda bir bağ oluştu. Biz bu bağı evlilik yoluyla birleştirip mutlu bir hayat sürmek için 14 Şubat 2012 Sevgililer Günü münasebetiyle o tarihte evlendik" dedi.


"Bizler hayata tutunabilen ve hayatı çok güzel yaşayan insanlarız"


Koç, "Ben dışarıda işlerimi hallederken eşim de evde ev işleriyle uğraşıyor. Bana yemek hazırlamakla ve bazen de parkta da gezerek vakit geçiriyoruz. Kırıkkalemizde de engelliler için güzellikler oluşuyor. Türkiye Sakatlar Derneği İl Temsilciliğini de kurdum. Bu anlamda da biz gönüllerimizi birleştirirken diğer engellilerimiz içinde çok güzel çalışmalarımız oluyor. Bizler hayata tutunabilen ve hayatı çok güzel yaşayan insanlarız. Hayatımızı da renk katan insanlara da her zaman teşekkür ve minnet borçluyuz" diye konuştu.


"Yaşantımda zorlanmıyorum"


Evlendikten sonra Kırıkkale'ye yerleştiklerini ifade eden Hatice Koç ise "Nevşehir'den geldim orada bakım merkezinde kaldım. Ondan sonra evlendik 14 Şubat bizim evlilik yıl dönümümüz oldu. Bakım merkezinden eve çıktık. Şu anda iyi kötü idare ediyoruz kendi kendimize. Yaşantımda zorlanmıyorum. Allah'a şükür Allah insanın rızkını veriyor. Temizlik ve yemek yapıyorum. Bunlarla uğraşıyorum. Şimdilik mutluyuz Allah'a çok şükür" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Hatice Çarpar, Kırıkkale, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

26 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler
Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:05:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 14 Şubat'ta evlenen engelli çiftin 8 yıllık engelsiz yaşama azmi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]