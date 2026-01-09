14. Uluslararası Fetih Kupası İstanbul'da - Son Dakika
14. Uluslararası Fetih Kupası İstanbul'da

09.01.2026 17:18
Fetih Kupası, 3-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek, birçok ülkeden okçular katılacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu paydaşlığında gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Fetih Kupası, 3–7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından uluslararası sıralama puanı verilen yarışmalar statüsünde yer alan Uluslararası Fetih Kupası'nda birçok ülkeden okçular madalya için yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, Uluslararası Fetih Kupası'nın yıllar içinde ulaştığı uluslararası etkiye ve taşıdığı misyona dikkati çekti.

Uluslararası Fetih Kupası'nın, ilk düzenlendiği günden bu yana yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek farklı coğrafyalardan insanları ortak bir kültür ve değer etrafında buluşturan güçlü bir platform olduğunu vurgulayan Öz, "Bugüne kadar yaklaşık 50 ülkeden 6 bini aşkın sporcuyu İstanbul'da ağırladık. Bu tablo, okçuluğun evrensel bir dil olduğunu ve kültürler arasında kalıcı bağlar kurabildiğini açıkça ortaya koyuyor. Her yıl artan katılım ve ilgi, Fetih Kupası'nın dünya okçuluk takviminde kendine özgü, saygın bir yer edindiğinin en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un fethinin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen organizasyonun tarihi hafızayı canlı tuttuğunu aktaran Öz, şunları kaydetti:

"Geleneksel okçuluktan modern disiplinlere uzanan bu geniş yelpaze; sporun, kültürün ve geleneğin aynı zeminde buluşabileceğini göstermesi bakımından büyük önem taşıyor. Uluslararası Fetih Kupası'nı her yıl daha ileriye taşımayı, farklı ülkelerden gelen sporcularla bu ortak kültürel zemini büyütmeyi hedefliyoruz. Okçuluk sporuna ilgi duyan herkesi, sporseverleri ve halkımızı bu büyük buluşmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

