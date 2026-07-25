14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu - Son Dakika
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14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu

14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu
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İngiltere'de Manchester Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlanan Qatar Airways uçağı için yapılan bomba ihbarı ülkeyi alarma geçirdi. İhbar üzerine İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon savaş uçakları acil koduyla havalandırıldı. Uçak güvenle indirildikten sonra yürütülen soruşturmada, krizin arkasından 14 yaşındaki bir çocuk çıktı. Uçakta dahi bulunmayan çocuğun yaptığı asılsız ihbar, hem havada hem de karada büyük bir operasyonun başlatılmasına neden oldu.

İngiltere'de Manchester Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan Qatar Airways uçağına yönelik bomba tehdidinin asılsız olduğu ortaya çıktı. Olay nedeniyle İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Typhoon savaş uçakları havalanırken, soruşturmanın sonunda ihbarın arkasındaki kişinin 14 yaşındaki bir çocuk olduğu belirlendi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Lincolnshire'daki üsten kalkan RAF Typhoon savaş uçaklarının, Cuma günü Manchester'a yaklaşan Qatar Airways uçağını önleme görevi için havalandırıldığını doğruladı. Eski adıyla Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS), tehdidi saat 18.00 sıralarında aldı. Bunun üzerine polis, RAF ve havalimanı yetkilileri koordineli şekilde harekete geçti.

UÇAK GÜVENLİ ŞEKİLDE İNİŞ YAPTI

Büyük Manchester Polisi, uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını, yolcular ve mürettebat için herhangi bir risk oluşmadığını açıkladı. Yürütülen soruşturma kapsamında, ihbarı yaptığı değerlendirilen kişinin uçakta bulunmayan Boltonlu 14 yaşındaki bir çocuk olduğu tespit edildi. Polis, çocuğun soruşturma kapsamında memurlarla iş birliği yaptığını bildirdi.

"ŞAKA DEĞİL, CİDDİ SONUÇLARI VAR"

Başmüfettiş Gary Homa, olayın ardından yaptığı açıklamada, bu tür asılsız ihbarların kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Halkın güvenliği her zaman en büyük önceliğimizdir ve bu nitelikteki her ihbar son derece ciddiye alınır. Sahte ihbarlar acil servis kaynaklarının gereksiz yere kullanılmasına neden olur, yolcular ve kamuoyu için gereksiz endişe yaratır."

Homa, yanlış ihbarların "şaka olmadığını" vurgulayarak, bu tür olayların her zaman titizlikle soruşturulacağını ve suç unsuru tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını söyledi.

Manchester Havalimanı, Manchester, İngiltere, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İngiltere 14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu - Son Dakika
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