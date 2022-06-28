TUTUKLANDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi ile kavga edip, araya giren anne ve babasını darbeden ağabeyi Harun Kaçmaz'ı (25) bıçakla öldüren A.K. (14), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Balıkesir, Edremit, kavga, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › 14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını darbeden ağabeyini öldürdü (2) - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.