14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını darbeden ağabeyini öldürdü (2) - Son Dakika
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14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını darbeden ağabeyini öldürdü (2)

28.06.2022 18:42
14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını darbeden ağabeyini öldürdü (2)

TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde eşi ile kavga edip, araya giren anne ve babasını darbeden ağabeyi Harun Kaçmaz'ı (25) bıçakla öldüren A.K. (14), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi ile kavga edip, araya giren anne ve babasını darbeden ağabeyi Harun Kaçmaz'ı (25) bıçakla öldüren A.K. (14), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Balıkesir, Edremit, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını darbeden ağabeyini öldürdü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını darbeden ağabeyini öldürdü (2) - Son Dakika
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