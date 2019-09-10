Son Dakika Haberleri: 14 yaşındaki Demirhan toprağa verildi
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14 yaşındaki Demirhan toprağa verildi

1 saat önce

İstanbul Tuzla'da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4. kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan Demirer, baba ocağı Balıkesir'de toprağa verildi.

14 yaşındaki Demirhan toprağa verildi, System.String[]

İstanbul Tuzla'da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4. kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan Demirer, baba ocağı Balıkesir'de toprağa verildi.


Tuzla'da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan Demirer, Balıkesir Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Hacı Sami-Hasibe Kocan Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demirer'in cenaze namazına sevenleri ve yakınları katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, İstanbul, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:52 Kaynak: İHA
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