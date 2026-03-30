1401 Coffee Shop Yurt Dışı Franchise Operasyonunu Hızlandırdı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1401 Coffee Shop, Almanya'dan sonra İngiltere ile de anlaştı. Yıl sonuna kadar 8 şube hedefleyen marka, Hollanda, Dubai ve Bakü pazarlarına da girecek.

Kahve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle pazar payını artıran yerli işletmeler, rotasını yurt dışına çevirdi. Türkiye genelinde otuz şubeyle faaliyet gösteren 1401 Coffee Shop, küresel pazar stratejisi kapsamında yeni temaslara başladı. Küresel açılım süreciyle ilgili değerlendirmeleri paylaşan 1401 Coffee Shop Kurucusu Bülent Özgür Kılıç, "Yerel pazarda oluşturduğumuz standartları uluslararası alana taşıyoruz. Öncelikli hedefimiz, sürdürülebilir bir sistemle farklı coğrafyalarda varlık göstermek." dedi.

Hâlihazırda Almanya pazarında hizmet veren şirket, operasyon ağını genişletmek amacıyla ticari adımlarını somutlaştırıyor. Almanya'nın ardından İngiltere'de de resmi anlaşma sağlandığını duyuran şirket, bu ülkede yıl sonuna kadar en az 8 mağaza açmayı hedefliyor. Sürecin detaylarını aktaran Kurucu Kılıç, "İngiltere'deki atılımımızın hemen arkasından Hollanda, Dubai ve Bakü pazarları gelecek. Görüştüğümüz bölgelerde güçlü bir talep analizimiz var. Franchise anlaşması yapacağımız girişimcilere sadece isim hakkı değil; mimari tasarımdan personel eğitimine kadar uzanan entegre bir altyapı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihi Referanslar ve Kurumsal Kimlik

Şirketin kurumsal kimliğine ve hikayesine dair de bilgi veren Kurucu Kılıç, marka isminin ve logosunun taşıdığı anlama değinerek şunları söyledi: "Markamızın ismindeki 1401 ibaresi, kahve çekirdeklerinin Avrupa'ya ulaştığı on dördüncü yüzyılı sembolize ediyor. Logomuzda kullandığımız keçi figürü ise kahvenin tarihsel keşif süreçlerine ve efsanelere dayanıyor. Bu detayları sadece bir tasarım olarak değil, kültürel bir referans olarak konumlandırıyoruz."

Farklı Mağaza Modelleri ve Yerel İstihdam

Dükkan formatlarını farklı müşteri kitlelerine göre optimize eden işletme, Vadistanbul ve Düsseldorf lokasyonlarında 1401 Food & Drink modeliyle yiyecek menüsü de barındıran geniş metrekareli ana merkezler kurdu. Öte yandan, Viaport Asya ve Metropol AVM şubeleri ise yoğun yaya trafiğine yanıt verecek ticari bir yapıda kurgulandı.

Yurt dışı bayilik modelinin yatırımcı boyutunu ve sektördeki yerini değerlendiren şirket yönetimi, gıda sektöründe yerli bir girişimden çıkarak uluslararası arenada rekabet edebilen kalıcı bir yapı kurmayı planlıyor. Yeni ortaklık görüşmelerinin resmiyete dökülmesiyle birlikte, standartlaştırılmış hizmet anlayışıyla faaliyete geçecek her yeni mağazanın, yerel çapta bir istihdam alanı oluşturması da öngörülüyor.

Şirketin kurucusu ve iş insanı Bülent Özgür Kılıç öncülüğünde gelişimini sürdüren marka, bugün 30 şubeye ulaşarak Türkiye'de güçlü bir konum elde etmiş durumda.

Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:33:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.