Son Dakika Haberleri: 1461 Trabzon - Ümraniyespor: 3-1

1461 Trabzon - Ümraniyespor: 3-1

2 saat önce

STAT: Ahmet Suat ÖzyazıcıHAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx), Baran Eraslan (xxx), Bilal Gölen (xxx)1461 TRABZON: Bahadır (xxx), Serkan (xxx), Yunus Emre (xxx), İsmail (xxx), Arif (xxx), Bekir Can (xx) (Dk.

1461 Trabzon - Ümraniyespor: 3-1, System.String[]


STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx), Baran Eraslan (xxx), Bilal Gölen (xxx)

1461 TRABZON: Bahadır (xxx), Serkan (xxx), Yunus Emre (xxx), İsmail (xxx), Arif (xxx), Bekir Can (xx) (Dk. 75 Doğukan xx), Mert (xxx), Burak (xxx), Yağızcan (xxx), Ahmet (xxx), Furkan (xxx)

ÜMRANİYESPOR: Metin (x), Tarık (x), Birol (x), Yasir (xx), Bahadır (xx) (Dk. 90+1 Serkan), Emircan (xx), Diabang (x) (Dk.65 Recep x), Bulut (x), Muhammed (x), Leadrinho (xx) (Dk. 65 Atabey x)

GOLLER: Dk. 45+1 Leandrinho (Pen.) (Ümraniespor), Dk. 53 Burak, Dk. 61 Dk. 87 Furkan (1461 Trabzon)

SARI KARTLAR: Ahmet Eren, Doğukan, Burak (1461 Trabzon), Leandrinho, Muhammed, Tarık (Ümraniyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi 1461 Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. İlk maçta deplasmanda rakibine 4-1 mağlup olan ev sahibi, bu sonuçla kupaya veda ederken, konuk ekip ise kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

TRABZONSPORLU YÖNETİCİLER VE TEKNİK EKİP DE MAÇI İZLEDİ

Bu arada Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ile beraberindeki yöneticiler, teknik direktör Ünal Karaman ve ekibinin yanı sıra, bordo mavili takımdan bazı futbolcular da maçın bir bölümünü izlediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:04 Kaynak: DHA

Serkan, 1461 Trabzon, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Ayşen Gruda'nın Doktorundan Açıklama: Şu An Bilinci Açık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Önümüzdeki Sezon Avrupa'ya Gidemeyebiliriz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ersun Yanal'la İlgili Sözlerimde Hata Yaptım Salı Günleri Site İçinde Kuryeyi Gören Kaçacak Yer Arıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 17:13:24. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1461 Trabzon - Ümraniyespor: 3-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]