Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Lig
00:00 beIN Manşet
01:00 Süper Lig
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:45 Maç Saati
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
03:45 Süper Lig
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:30 beIN Manşet
05:30 Özel Röportaj
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 Maç Saati
07:45 Maç Saati
08:00 beIN Manşet
08:00 Maç Saati
09:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:30 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 Özel Röportaj
12:00 Süper Lig
12:00 1. Lig
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi & UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi
14:00 Maç Saati
14:15 TFF 1. Lig Maç Özetleri
14:45 Süper Lig Maç Özetleri
15:30 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor
16:00 Futbolun Şehirleri
16:45 Devre Arası
17:00 MKE Ankaragücü - A. Hatayspor
17:00 beIN Manşet
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:00 Maç Sonu
18:30 beIN Teknik
19:00 DG Sivasspor - FTA Antalyaspor
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:30 Özel Röportaj
19:45 Süper Lig
20:00 DG Sivasspor - FTA Antalyaspor
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:30 This is Paris
21:00 beIN Teknik
21:00 Süper Lig
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 Gamer
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika