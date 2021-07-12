15 AY SONRA 'İZMİR MAVİ TREN'İ 300 YOLCUSUYLA ANKARA'YA YOLA ÇIKTI - Son Dakika

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KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında geçen yıl mart ayından bu yana ara verilen ana hat tren seferleri yeniden başladı. İzmir'den hareket eden 'İzmir Mavi Tren' 300 yolcusuyla Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Aylar sonra yeniden trenle yolculuk yapan vatandaşlar karanfille karşılandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl 28 Mart tarihinde ana hat tren seferlerine ara verilmişti. Normalleşme kapsamında bugün itibariyle ana hat tren seferleri yeniden başladı. Bu kapsamda saat 18.55'te hareket eden 'İzmir Mavi Tren\