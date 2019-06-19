15. Füze Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Meşe Hatay'da
21 dakika önce
15. Füze Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Meşe, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:21 Kaynak: AA
15. Füze Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri
Meşe, Hatay
Valisi Rahmi Doğan
'ı ziyaret etti.
Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğan, Tuğgeneral Meşe ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarıyla bir süre sohbet etti.
Tuğgeneral Meşe ise kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkürlerini sundu.
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