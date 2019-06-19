Son Dakika Haberleri: 15. Füze Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Meşe Hatay'da
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15. Füze Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Meşe Hatay'da

21 dakika önce

15. Füze Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Meşe, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

15. Füze Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Meşe Hatay'da, System.String[]
15. Füze Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Meşe, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.
Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğan, Tuğgeneral Meşe ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarıyla bir süre sohbet etti.
Tuğgeneral Meşe ise kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkürlerini sundu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:21 Kaynak: AA
Rahmi Doğan, Hatay, Hasan Basri, Güncel
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