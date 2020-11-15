15 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika

15 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

15.11.2020 09:32
15 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi, System.String[]

FORMULA 113.10 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14'üncü yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek.

FORMULA 1

13.10 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14'üncü yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek. Sezonun 14'üncü etabı, 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz düzenlenecek.

UEFA ULUSLAR B LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP

20.00 TÜRKİYE - Rusya22.45 Macaristan - Sırbistan

FENERBAHÇE16.00 Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak.GALATASARAYSarı-kırmızılı ekip günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞSiyah-beyazlı takım izin yapacak.

TRABZONSPORBordo-mavililer izinli.

MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİGLigde 9'uncu hafta maçları oynanacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Aliağa Petkim Spor - Beşiktaş    15.15 Empera Halı Gaziantep Basketbol - Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor20.00 Anadolu Efes - HDI Sigorta Afyon Belediyesi

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Aydın Büyükşehir Belediyespor20.00 Sistem9 Yeşilyurt - Eczacıbaşı VitrAAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Arhavi Voleybol - Fenerbahçe HDI Sigorta15.00 Solhanspor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor15.00 Haliliye Belediyespor - Arkas Spor16.00 Afyon Belediye Yüntaş - İnegöl Belediye16.00 Ziraat Bankkart - Spor Toto16.00 Sorgun Belediyespor - Altekma16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Tokat Belediye Plevne17.00 Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank

UEFA ULUSLAR LİGİOrganizasyon grup maçlarıyla devam edecek.

SATRANÇ

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Hasan Ferit Boysan Türkiye Satranç Şampiyonası, 10 elit sporcunun katılımıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erecek. Şampiyona, pandemi sürecinde yüz yüze yapılan ilk ulusal şampiyona özelliği taşıyor.


Dünya Şampiyonası, Formula 1, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 15 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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