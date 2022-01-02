15 saatlik intihar girişimini vatandaş çekirdek çitleyerek izedi - Son Dakika

Esenyurt Kıraç'ta dün sabah 05.00 sıralarında saatlerinde başlayan intihar girişiminde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs 22 katlı binanın 11'nci katındaki balkona çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Şahıs saatlerce müzakereci polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

ELLERİNDE ÇEKİRDEKLERLE FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Saatler boyunca balkonun korkuluklarından aşağıya sarkan adamı çevredeki vatandaşlar ise film izler gibi izledi. Vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan olayı cep telefonu ile görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Şahsın ikna çalışmalarının uzun sürmesi çevrede bulunan bazı vatandaşların eğlencesine dönüştü. Bazı gençler çekirdek alarak olayı film izler gibi izleyip 'Atla' diye tezahürat yapması dikkat çekti.

KİMİSİ GÖZLERİNE LAZER TUTTU

Yaşanan olayda bazı duyarsız vatandaşların yaptıkları, kendilerince oyun olan hareketler görenleri şaşkına çevirdi. Şahıs ikna çalışmaları sırasında zaman zaman balkondan aşağıya doğru sarktı, bu sırada çevrede bulunan bir vatandaş, şahsın gözüne lazer tuttu. Şahsın lazerden etkilenmemesi faciayı önledi.

15 SAAT SONRA BİR ANLIK HAMLEYLE YAKALANDI

Balkondaki şahsı ikna etmek için uzun süre uğraşan polis ekipleri, şahsı ikna etmeyi başaramadı. 15'inci saat içinde şahsın balkondan tekrar sarkması üzerine kahraman polis memuru, hızlı bir şekilde hareket ederek şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalayıp balkona aldı. Şahsı sakinleştiren polis ekipleri, daha sonra binadan çıkartarak polis merkezine götürdü.