15 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

15 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı

15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 15 Temmuz Destanı Fahir Atakoğlu CSO Konseri

00:30 Kalp Atışı

01:00 Kalp Atışı

01:30 İşe Yaramazlar

03:00 Kuaförüm Sensin

03:15 Kalp Atışı

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İşe Yaramazlar

23:45 Türk Malı

Pis Yedili, Kalp Atışı, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 15 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 16:58 Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti 16:48 Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Keşmir şehitlerini 15 Temmuz şarkısıyla andı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
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