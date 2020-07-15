15 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 15 Temmuz Destanı Fahir Atakoğlu CSO Konseri
00:30 Kalp Atışı
01:00 Kalp Atışı
01:30 İşe Yaramazlar
03:00 Kuaförüm Sensin
03:15 Kalp Atışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İşe Yaramazlar
23:45 Türk Malı