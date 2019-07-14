Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

3 saat önce

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ekinci, mesajında, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden üç yıl geçtiğini anımsattı.
Mesajında, milletin sağlam inanç ve ahlaki değerlerle bu ihanet şebekesini ve tuzaklarını el ele, omuz omuza vererek püskürttüğünü belirten Ekinci, mesajında şunlara yer verdi:
"15 Temmuz gecesinde yaşadıklarımız her daim teyakkuz halinde olmamız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemiz ve zinhar gafletten uzak kalmamız gerektiğini bize ihbar etmektedir. Zira bayrak, toprak ve istiklal, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere en yüce emanetidir. Bizler de şehitlerimizin ve gazilerimizin bu aziz emanetlerini sonraki nesillere ulaştırmakla mükellefiz. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Birlik ve beraberliğimize, kardeşlik hukukumuza kasteden hiçbir teşebbüse fırsat vermeyeceğiz."
Bingöl, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:44 Kaynak: AA
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