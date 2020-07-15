15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Kızılcahamam'da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı.



Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 4 yıl önce kalkıştığı darbe girişiminde şehit düşen Lütfi, Mehmet ve Hakan Gülşen Kızılcahamam Mahkemeağacin Mezarlığındaki kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından Aksoy ve Acar, Süleler Mahallesi'ne geçerek 15 Temmuz şehidi İbrahim Ateş'in ailesini ziyaret etti.

Daha sonra Süleler Mahallesi'nde anı ormanında fidan dikildi.