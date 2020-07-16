15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

İzmir'in Urla ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, 15 Temmuz'daki darbe bir fitne ve fesat odağının kirli, karanlık ve kanlı bir şekilde yuvalandığını gösterdiğini, bu girişimin devletin yönetimini ele alıp ülkeyi parçalamanın hedef alındığı ahlaksız bir plan olduğunu söyledi.

Şehit Ömer Halisdemir için yazılan şiirin okunmasının ardından 15 Temmuz konulu sinevizyon sunumu gerçekleştirildi.

Aydın

Nazilli Belediye Meydanı'ndaki etkinlik 15 Temmuz'u anlatan özel fotoğrafların sergilenmesiyle başladı. Nazilli Belediyesi Mehter Takımı'nın gösteri sunduğu gösteride okunan İstiklal Marşının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi Türk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya kalkıştığını belirterek, " Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda sergilenen birlik ve beraberlik ruhu, 15 Temmuz gecesi bir kez daha en güçlü şekilde yaşanmıştır. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere aziz şehitlerimizi, aramızdan ayrılan aziz gazilerimizi, şükran, rahmet ve saygıyla anıyorum. Milli iradeye karşı gerçekleştirilen bu kalkışmasını bir kez daha lanetliyorum." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan öğrenciler Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy tarafından ödüllendirildi.

Çine Hükümet Meydanında gerçekeleşen etkinlikte konuşan kaymakam Turan Erdoğan, vatanın sadece toprak parçası olmadığını belirterek, "Bundan sonra da çok uyanık olmalıyız. Tekrar gelecekler. Bu nedenle milli dayanışmamızı diri tutmalıyız." diye konuştu.

Denizli

Kale ilçesinde ilk olarak Cevher Paşa Camisinde mevlit okundu. Şehit ailelerine yapılan ziyaretin ardından şehitlikte Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Kaymakamlık önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi açıldı.

Etkinlikler Çarşı Meydanı'nda devam etti.

Manisa

Manisa'nın Demirci ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Demirci Akıncıları motosiklet derneği üyeleri 15 Temmuz sürüşü yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki etkinlikte şehitler için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Demirci Has Mehter takımının gösterileri ile devam eden programda öğrenciler de şiirler okudu.

Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Meydanındaki etkinlikte, 15 Temmuz gecesi şehitleri anıldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, hain darbe girişimi ölüme koşa koşa giden vatan sevdalısı halk tarafından engellendiğini, bir daha kimsenin cesaret edemeyeceği kadar derinlere gömüldüğün söyledi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin asla bozulmayacağını kaydetti.

Soma Cengiz Topel Meydanı'ndaki programda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Program, mehter gösterisinin ardından, şiir dinletileri, Kuran-ı Kerim tilaveti ve sela okunması ile son bulan buldu.