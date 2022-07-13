15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

13.07.2022 13:01
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında, Türk milletinin canını siper ederek vatanını savunduğunu belirtti.

Türk milletinin milli mücadele döneminde olduğu gibi demokrasiden, egemenliğinden, özgürlüğünden ve cumhuriyetin kazanımlarından asla ve asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirten Gürkan, hain darbe girişiminin yüce Türk milletinin cesareti sayesinde sonuçsuz kaldığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyetinin devletiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu ifade eden Gürkan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Demokrasimize kasteden, birlik ve beraberliğimizi yok etmek isteyenlere karşı; milletimiz yaşlısıyla genciyle tek yürek oldu. Tanklara, uçaklara, silahlara karşı canını siper etti. Türk milleti, her durum ve şartta hainlerin karşısında yer alacağını; demokrasiden, egemenliğinden, özgürlüğünden ve cumhuriyetin kazanımlarından asla ve asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu bu cumhuriyetin temelleri sağlamdır.

Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümünde, ülkemizin demokrasisine, özgürlüğüne ve istikrarına kast etmiş hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle ve lanetle kınıyorum. Bu hain girişimin milletimizin direncine ve destan yazmasına dönüşmesini sağlayan kahramanlarımızın başında gelen şehit Astsubay Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum."

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Kırklareli Valisi Birol Ekici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması Kırklareli Valisi Birol Ekici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
Kaynak: AA

Demokrasi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

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