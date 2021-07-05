Üye Girişi
Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret

05.07.2021 18:28

Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret Gölbaşı Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla ilgili konuşan eski Terörle Mücadele Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, "Gölbaşı halkının feraseti ile ilk kurtarılan kurum olan TRT...

Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret

ANKARA - Gölbaşı Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla ilgili konuşan eski Terörle Mücadele Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, "Gölbaşı halkının feraseti ile ilk kurtarılan kurum olan TRT binası, mücadele eden tüm birimlere büyük bir moral ve inanç aşılamıştır" dedi.

Ankara Gölbaşı Belediye Meclisi'nin konuğu 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında gazi olan, eski Terörle Mücadele Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Gölbaşı Belediye Ramazan Şimşek ve Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. 15 Temmuz'da yaşadıklarını Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek ve meclis üyelerine anlatan Aslan, "Sizler sadece bu meclisin üyeleri değil, 15 Temmuz 2016 günü hain darbe kalkışmasında bu ilçe sınırları içinde işgal edilen TRT binası ve Türksat binası ile acımasızca uçaklarla bombalanan Özel Harekat Binasına tereddüt etmeden koşarak giden ve çıplak elleriyle, Silahlı hainlere direnip, gerek şehit, gerek gazi olmayı göze alarak hainleri etkisiz hale getiren Kahraman Gölbaşı halkının birer temsilcilerisiniz. Gölbaşı halkının feraseti ile ilk kurtarılan kurum olan TRT binası, mücadele eden tüm birimlere büyük bir moral ve inanç aşılamıştır. Bu nedenledir ki tarih Gölbaşı halkını altın harflerle yazacaktır. Ben de kalkışmanın sinyallerini aldığımda, derhal hainlerin üs olarak kullandığı Jandarma Genel Komutanlığına geçtim. Kapıda derdest edildim. Korumamı şehit ettiler. Benim de kafama 2 el ateş ederek öldü diye bıraktılar. Beni bulduklarında Kelime-i Şehadet getiriyormuşum. İşte şimdi dimdik huzurunuzda, milletimin devletimin emrindeyim. Ancak ve ancak Allah'ın dediği olur. Beni buraya davet edip bu fırsatı verdiğiniz için başta Belediye Başkanı ve yardımcıları olmak üzere hepinize şükranlarımı sunuyor, Meclisinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Turgut Aslan'ın konuşmasının ardından Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek katılımlarından dolayı Aslan'a teşekkürlerini iletti.

Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret
Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret
Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret
Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret
Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret
Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret
Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret
Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret
Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret
Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret
Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret

Turgut Aslan, TEM Otoyolu, Şehit, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı 17:54 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı 17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor 17:26 Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor
Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü 17:19 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi 17:10 Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı 16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: 16:29 Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu 15:13 Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi         
18:08
Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı         
17:53
Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı         
17:34
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı         
17:24
Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak         
17:13
Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı         
17:05
Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz         
16:33
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı         
15:01
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 18:39:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölbaşı Belediyesi Meclisi'ne 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement