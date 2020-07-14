15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan imam o anları anlattı - Son Dakika

15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan imam o anları anlattı

Eskişehir'de 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, sela okurken sözlü saldırıya uğrayan Karabayır Bağları Camii İmamı Ali Türk, 4 yıl önce yaşadığı anları anlatarak, "Allah göstermesin, böyle bir durumda gelip canıma kastetseler de gelip görevimi yaparım" dedi.

Eskişehir'de 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, sela okurken sözlü saldırıya uğrayan Karabayır Bağları Camii İmamı Ali Türk, 4 yıl önce yaşadığı anları anlatarak, "Allah göstermesin, böyle bir durumda gelip canıma kastetseler de gelip görevimi yaparım" dedi.

Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz


2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişimi sırasında, verilen talimatla her camiden sela okunmaya başladı. Eskişehir Karabayı Camii İmamı Ali Türk'de talimata uyarak hemen camiye gitti. Burada sela okumaya başlayan Türk, bir süre devam etti. Camiye gelen 2 kişi, bu sırada sela okunmamasını isteyip hakaret ederek imam Türk'e saldırmaya çalıştı. Bugün böyle bir durum yaşansa da, canına kast etseler de görevini yapacağını ifade eden ve 20 yıldır Eskişehir'de görev yapan Türk, yaşadıklarını anlattı. İmam Ali Türk, "O akşam FETÖ'nün Türkiye'nin birliğine beraberliğine kastettiği gece, bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün din görevlilerine mesaj attı. 'Sela verilsin" dendi. Biz de camilere koştuk. Camiye geldim ve bütün ışıkları açtım. Sela verdim. Seladan sonra merkezi sistemden tekrar sela başladı. Bu esnada tabi bizim bilmediğimiz ve tanımadığımız şekilde dışarıdan bizlere, 'Selayı kes, ışıkları söndür, sela veremezsin' gibi şeyler dediler. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ağza alınmayacak şekilde hakaretler edildi. Biz de tabii ki bunun akabinde dava açtık. 6 ay sürdü dava. Sonuç olarak 3 yıla yakın biz ceza aldılar. 18 aya indirildi ceza. Bu süre içeride yatarak beraat ettiler. Çok büyük, karanlık bir geceydi. Neyin ne olduğu belli değildi. Dışarıda çok büyük kalabalık olduğu ve biz de yalnız olduğumuz için dışarı çıkmadık. Arka kapıdan evime geçtim. Biz de bu davanın arkasında durduk. Bu ülkenin birliği beraberliği, bütünlüğü ve demokrasi için bu insanlara fırsat vermememiz gerekiyordu. Çünkü bu gece kardeşlerimiz, abilerimiz abdestlerini alıp şehadet ettiler. Tankların altına yattılar, uçakların mermilerine siper oldular. Böyle bir gecede tabii ki biz de bunları affedemezdik. Davamızın arkasında durduk ve ceza almalarını sağladık" diye konuştu.


"Allah göstermesin böyle bir durumda görevimi yaparım"


Aynı durumda canına kast etseler bile görevini yapacağını söyleyen Türk, "Bizlerde vatanımız, milletimiz, bayrağımız için, bu ülke seve seve gelir, selamızı veririz. Yine olsa, yine gelir ve selamı veririm. Çünkü ülkemin benim için bir önemi vardır. Bağımsızlık olan bir ülkede ne bağımsızlık olur, ne ibadet olur. Allah göstermesin böyle bir durumda gelip canıma kast etseler de gelip görevimi yaparım" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ali Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan imam o anları anlattı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:56 Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:45 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz 18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 18:06 Darbe gecesinde selaları susturmak isteyen kişiye engel olan imam, yaşadıklarını anlattı 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı
18:56
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
18:45
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Darbe gecesinde selaları susturmak isteyen kişiye engel olan imam, yaşadıklarını anlattı
18:06
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 19:14:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan imam o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]