15 Temmuz şehidi Kılıç'ın babası yeni yıla emekli girdi
Şehit Oğuz Kılıç'ın babası Zeki Kılıç: "Babasının kendisi için çok istediği şahadete kendisi kavuştu"
ANTALYA - Yeni yıl dolayısıyla kentte temaslarını sürdüren Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, 15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılıç'ın ismini taşıdığı polis merkezini ziyaret ederek, yeni yıla emekli olarak giren şehidin babası polis memuru Zeki Kılıç'ı kutladı. Kılıç, "Babasının kendisi için çok istediği şahadete kendisi kavuştu." dedi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu yılbaşından dolayı kentte bir dizi programlarda bulundu. Karaloğlu'na Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan, Antalya İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Muratpaşa
Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy
ve Kepez
Kaymakamı Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi
Özgödek'de eşlik etti.
Akşam saat 21.00 sıralarında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukları ziyaret eden Vali Karaloğlu
, çocuklara çeşitli hediyeler verirken, ailelerine ise gül takdim etti. Burada çocuklarla vakit geçiren Karaloğlu, doktorlara çocukların rahatsızlığını sorarak, acil şifalar diledi.
Ardından 112 Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi GAMER'de görev yapan personelleri ziyaret eden Karaloğlu, kent için 7/24 mesai yapan çağrı merkezi personellerine iyi yıllar dileyerek, çikolata ikram etti.
"Antalya'da gayretimiz var"
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaloğlu, vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmeleri için çalışan görevleri insanların olduğunu belirtti. 2018'in acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, sevinciyle dolu dolu bir yıl olduğuna değinen Vali Karaloğlu, "2019 hem bizler için ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve insanlık için iyi bir yıl olsun. 2019 daha pozitif, daha az kanunun aksatıldığı, daha az krizlerin olduğu yeni bir yıl olsun temennisi ediyoruz. Antalya'da gayretimiz var." dedi.
Antalya'da 2018'in rekorlarla kapatıldığına dikkat çeken Karaloğlu,"2019'dan beklentilerimiz yüksek. Halkımız, özel sektörümüz daha güzel bir yılı kutlarız diyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.
Çağrı Merkezi'nden sonra Antalya İtfaiye
'sini ziyaret eden Karaloğlu, itfaiyecilerle bir araya geldi. Kent merkezinde çıkan yangınlarla ilgili çeşitli sorular soran Karaloğlu, 2018 yılında yaklaşık olarak 12 bin, aylık ise bin-bin 200 civarında yangın ihbarının alındığı bilgisini aldı.
Ardından Vali Karaloğlu, 15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılıç'ın ismini taşıdığı polis merkezini ziyaret ederek, yeni yıla emekli olarak giren şehidin babası polis memuru Zeki Kılıç'ı kutladı.
"Evladımız o gün izinli olmasına rağmen vatanına en iyi hizmeti yaptı"
31 yıllık görev hayatı olduğunu belirten Kılıç, bu mutlu gününde yanında olan başta Antalya Valisi Münir Karaloğlu olmak üzere, protokole teşekkür etti. Görev hayatına 1987 yılında başladığını ifade eden Kılıç, "Arkama dönüp baktığımda hiç keşkem olmadı. Devletime en iyi şekilde hizmet ettim. Bu vatan için yeri geldiğinde Şahadet ve gaziliği istedim olmadı. Şundan dolayı gurur duyuyorum ki; memleketimize 40 yıllık hain planlar yapanlara karşı birilerinin mücadele dip ayakları altına alması gerekiyordu. Muhammet Oğuz Kılıç, annesiyle beraber dualar eşliğinde büyüttüğümüz evladımız o gün itibariyle izinli olmasına rağmen vatanına en iyi hizmeti yaptı. Babasının kendisi için çok istediği şahadete kendisi kavuştu. Ben kendim şehit olamadım, ama bir şehit babası olarak bu devlete en iyi şekilde hizmet ettiğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.