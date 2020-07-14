- 15 Temmuz şehidi mezarı başında dualarla anıldı - Son Dakika

- 15 Temmuz şehidi mezarı başında dualarla anıldı

- 15 Temmuz şehidi mezarı başında dualarla anıldı FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

- 15 Temmuz şehidi mezarı başında dualarla anıldı

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VAN - FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

Erciş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı. Gün kapsamında ilk olarak Erciş Kaymakamlığında fotoğraf ve resim sergisinin açılışı yapıldı. Açılışın ardından katılımcılar sergi salonunu gezdi. Daha sonra kaymakamlık önünde oluşturulan anı defterinin açılışı yapılarak Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından imzalandı.

Buradaki açılışın ardından katılımcılar 15 Temmuz Şehidi Halil Hamuryen'in kabrini ziyaret etti. Darbe gecesi Ankara Gölbaşı'nda görevi sırasında şehit edilen Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen ve tüm şehitler için edilen duaların ardından Şehit Halil Hamuryen'in ağabeyleri Yaşar ve Bilal Hamuryen'in ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Program kapsamında düzenlenen etkinliklere Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, ilçedeki kurum amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ankara Gölbaşı, Erciş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - 15 Temmuz şehidi mezarı başında dualarla anıldı - Son Dakika
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