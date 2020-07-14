15 Temmuz şehidinin ailesi kahraman polisin anısını fotoğraflarıyla yaşatıyor - Son Dakika

15 Temmuz şehidinin ailesi kahraman polisin anısını fotoğraflarıyla yaşatıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde çıkan çatışmada 26 yaşında şehit olan Eskişehirli polis memuru Fatih Dalgıç'ın annesi Asiye Dalgıç, oğlunun acısını yüreğinde yaşıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde çıkan çatışmada 26 yaşında şehit olan Eskişehirli polis memuru Fatih Dalgıç'ın annesi Asiye Dalgıç, oğlunun acısını yüreğinde yaşıyor.

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Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı kırsal Alikan Mahallesi'nde ikamet eden Dalgıç ailesi, 5 kardeşin en büyüğü Fatih Dalgıç'ın 15 Temmuz 2016 gecesi şehit olmasından sonra hatıralarını yaşatıyor. Şehit polisin, ailesinin evinin her köşesinde fotoğrafları bulunuyor.

Anne Asiye Dalgıç, AA muhabirine, oğlunun acısının dün gibi taze olduğunu ancak kadere olan inancı dolayısıyla isyan etmediğini söyledi.

Eşinin 2007 yılında kalp krizi sonucu vefat ettiğini, oğlunun onun yerini alarak adeta ailenin babası olduğunu belirten Dalgıç, şöyle devam etti:

"Oğlum şehit oldu, onu unutamıyorum. Fatih çok zeki bir çocuktu. Polis oldu, daha sonra doktor olmak istiyordu. Kardeşlerini büyütüp okuttu. Şehit olmadan önceki gün beni arayıp Eskişehir'e geleceğini söyledi ancak gelemedi. Acı çok büyük. İlk evladım Fatih'in yeri bende başkadır. Evimizdeki bir oda onun anılarıyla dolu. Onları gördüğümde dayanıyorum. Bazen giydiği elbiseleri çıkartıp kokluyorum. Hala kokusu duruyor. Onun kader yazısı şehit olmakmış. Vatan sağ olsun."

Dalgıç, hain darbe girişiminde bulunanların mahkemelerde yargılandığını hatırlatarak, "Mahkemelerin ceza verdiği kişilere hakkımı helal etmiyorum. Onların da acı çekmesini istiyorum." dedi.

"Fatihler can vermeseydi şu an vatanımız olmayacaktı"

Amca Gökhan Dalgıç ise Hatay Polis Meslek Yüksekokulundan mezun olduktan sonra İstanbul'a, ardından Şırnak'a tayini çıkan yeğeni Fatih'in, İstanbul'da yıllık iznini geçirdiği dönemde şehit olduğunu dile getirdi.

Fatih Dalgıç'ın çok zeki ve cana yakın olduğunu anlatan Dalgıç, "Keşke yaşananlar olmasaydı. 15 Temmuz'da Fatihler can vermeseydi şu an vatanımız olmayacaktı. Allah onlardan razı olsun. FETÖ mensupları şu anda yargılama sonucunda hak ettikleri cezaları alıyorlar, vicdanımız biraz olsun rahatlıyor." diye konuştu.

Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevliyken 15 Temmuz gecesi iznini geçirdiği İstanbul'da bulunan Fatih Dalgıç, meslektaşlarına yardım için Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğine gitmiş, darbecilerin açtığı ateş sonucu vurularak şehit olmuştu.

Asiye Dalgıç, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:04 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehidinin ailesi kahraman polisin anısını fotoğraflarıyla yaşatıyor - Son Dakika
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