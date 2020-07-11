15 Temmuz şehitleri için hatim ve dua - Son Dakika

15 Temmuz şehitleri için hatim ve dua

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Kütahya İl Müftülüğü tarafından şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile okutulan hatimlerin duası yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Kütahya İl Müftülüğü tarafından şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile okutulan hatimlerin duası yapıldı.

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Ulu Cami'de düzenlenen programa; Kütahya Valisi Ali Çelik, 2013-2016 yılları arasında Kütahya Valiliği görevini yürüten Şerif Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile vatandaşlar katıldı.


"15 Temmuz 2016'da FETÖ'ye halkın cevabı çok sert oldu"diyen Vali Çelik, "Bu süreçte bu millete karşı kötülük yapmak isteyenlerin bir kez daha düşünmesini sağlamak hem de bu milletin birlik ve şuurunu güçlendirmek adına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.


Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyen Vali Çelik, "15 Temmuz şehitlerimizi, bu toprakları vatan yapan ve bu uğurda can veren bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Rabbim onların karşısında bizleri mahcup etmesin. Onlara gereken saygıyı, onların bıraktığı emaneti devam ettirmeyi nasip etsin" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya Valiliği, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz şehitleri için hatim ve dua - Son Dakika
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