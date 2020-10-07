15 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika

15 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı (2)

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Ebubekir Ö.'nün kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen 15 yaşındaki Z.R.'yi taciz ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ebubekir Ö. kaldırımda yürüyen Z.R. ve arkadaşına doğru yürürken, daha sonra genç kızın arkasından koşarak elle taciz ettiği, tacizi gören bir kişinin Ebubekir Ö.'yü kolundan tuttuğu, bu sırada devriye görevinde bulunan polis ekibinin geldiği görüldü.

Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Ebubekir Ö. tutuklandı.