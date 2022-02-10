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15 yaşındaki Yağmur'un annesi Nurten Alparslan: "Elimde kızımın saçı kaldı" - Son Dakika

15 yaşındaki Yağmur'un annesi Nurten Alparslan: "Elimde kızımın saçı kaldı"

10.02.2022 14:48

15 yaşındaki Yağmur'un annesi Nurten Alparslan: "Elimde kızımın saçı kaldı" Anne Alparslan'dan aracı kullanan Serhat Kaya'ya tepki "İdamını istiyorum, yaşı kocaman ne hakkı var kızımı gezdirmeye" Bakırköy D-100 karayolunda polisten kaçan aracın içerisindeyken polis tarafından açılan ateş...

15 yaşındaki Yağmur'un annesi Nurten Alparslan: "Elimde kızımın saçı kaldı"

Anne Alparslan'dan aracı kullanan Serhat Kaya'ya tepki

"İdamını istiyorum, yaşı kocaman ne hakkı var kızımı gezdirmeye"

İSTANBUL - Bakırköy D-100 karayolunda polisten kaçan aracın içerisindeyken polis tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızın anne ve babası konuştu. Kızının saçını elinde tutan anne Nurten Alparslan, "Aracı kullanan Serhat Kaya'dan davacıyım. Onun da idamını istiyorum. Onun yaşı kocaman. Benim kızım daha ufak. Ne hakkı var, benim kızımı arabayla gezdiriyor" dedi.

Bakırköy'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Serhat Kayaisimli sürücü 20 dakika boyunca polis ekiplerinden kaçtı. Ters yöne girerek araçlara çarpan sürücünün elinde silah gören ekipler araca yönelik ateş açtı. Açılan ateş sonucu 4 kurşun isabet eden 15 yaşındaki Yağmur Alparslan(15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Kaya, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kaçan sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın cenazesi İBB Mezarlık Daire Başkanlığı Kozlu Gasilhanesi'ne getirildi. Cenazelerini almak için gasilhaneye gelen Alparslan ailesi, araç sürücüsü Serhat Kaya'ya tepki göstererek polislerin cezalandırılmasını istedi.

"Ne cezası varsa çekecek"

Kızının ölümü hakkında konuşan baba Coşkun Alparslan, "Sonu nereye kadar varırsa gideceğim. Yağmur çok güzel, herkese iyilik yapan bir kızdı. Kediyi yolda görse alır getirirdi. Kimseye kötülüğü yoktu. Kendi halinde bir kızdı. Böyle bir olayı tasvip etmiyorum. Ne cezası varsa çekecek. Sonuna kadar gideceğim" dedi.

"Sanki çocuğun içine doğmuş"

Kızıyla son görüşmesinden söz eden anne Alparslan, "O gün benimle konuştu. 'Anne biraz konuşalım mı?' dedi. 'Tamam kızım' dedim. Karanlıktan çok korkuyordu. Benimle yattı. Gülümsedi. Beni çok öptü. Sanki çocuğun içine doğmuş. 'Gel kızım, yat' dedim. 'Film izleyelim mi?' dedi. Geç oldu dedim. Ben yattım. O telefonla oynuyordu. Sonra bana, 'Arkadaşımın kızına bakmaya gideceğim, beni kaldırır mısın?' dedi. 'Tamam kızım' dedi. Sonra bunu kimse aramadı. 'Bir tane kız gelecek' dedi. Küpe takıyordu. Para alacağını söyledi. 100 TL aldı. Çok mutlu olmuştu. 'Ne yapacaksın?' dedim. Tayt ile tişört alacağını söyledi" dedi.

"Kızım gitme dedim"

Evden çıkarken kızının mutlu olmadığını dile getiren Alparslan, "Normalde sevinçli bir kızdı. Hiç dışarı çıkası yoktu. Kızım gitme dedim. 1 saat dolaşıp geleceğini söyledi. Saat 13.30'da aradım. Ne yapıyorsun? Dedim. 'Anne dolaşıyorum' dedi. 'Erken geleceğim' dedi. 14.30'da aradım, 15.00'da aradım. Cevap vermedi. 21.00'a kadar aradım. Meğer benim kızım saat 15.00'de ölmüş" dedi.

"Ondan şikayetçiyim"

Serhat Kaya'da davacı olacağını söyleyen anne Alparslan, "Onun da idamını istiyorum. Onun yaşı kocaman. Benim kızım daha ufak. Ne hakkı var, benim kızımı arabayla gezdiriyor. Ondan da şikayetçiyim" dedi.

"Kızımın saçı kaldı"

Elinde kızının saçıyla gasilhanede bekleyen anne Alparslan, "Benim kızım geri gelemeyecek. Onlar cezasını alıp çıkacaklar. Ben bunu affetmeyeceğim. Kızımın saçı kaldı. Ne yapabilirim. Nasıl katlanacağım? Kızımın her yerinden kan geliyordu" diye konuştu.

15 yaşındaki Yağmur'un annesi Nurten Alparslan: Elimde kızımın saçı kaldı
15 yaşındaki Yağmur'un annesi Nurten Alparslan: Elimde kızımın saçı kaldı
15 yaşındaki Yağmur'un annesi Nurten Alparslan: Elimde kızımın saçı kaldı

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Adli Tıp Kurumu, Serhat Kaya, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki Yağmur'un annesi Nurten Alparslan: 'Elimde kızımın saçı kaldı' - Son Dakika


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