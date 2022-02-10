Üye Girişi
15 yaşındaki Yağmur'un hayatını kaybettiği kovalamacada polis memurları serbest kaldı - Son Dakika

15 yaşındaki Yağmur'un hayatını kaybettiği kovalamacada polis memurları serbest kaldı

10.02.2022 22:55

İstanbul Bakırköy'de D-100 karayolunda kovalamaca esnasında polisin açtığı ateş ile 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay sonrasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Serhat Kaya "konutu terk etmemek" ve "yurt dışı çıkış yasağı" ile serbest bırakıldı. 2 polis memuru ise savcılıktaki işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.

Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Serhat Kaya (22) ile polis arasında yaşanan kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu aynı araçta bulunan Yağmur Alparslan hayatını kaybetti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Yağmur Alparslan bugün defnedildi.

"NASIL KATLANACAĞIM BU ACIYA"

Kızının ölümünden sorumlu olanlara tepki gösteren Nurten Alparslan, "Saat 13.30 gibi aradım, 'kızım ne yapıyorsun?' dedim, 'anne erken geleceğim, dolaşıyorum' dedi. Ardından 14.30'da ve 15.00'te arıyorum cevap vermiyor meğer kızım o saatte ölmüş. Kızımın bir tek saçı kaldı elimde. Ne yapabilirim siz söyleyin, nasıl katlanacağım bu acıya?" diyerek, gözyaşı döktü.

15 yaşındaki Yağmur'un öldüğü kovalamacada polis memurları serbest bırakıldı

Serhat Kaya'dan da şikayetçi olacağını belirten anne, "O çocuğun yaşı büyük, benim kızım ise daha ufak. Ne hakla benim kızımı arabayla gezdiriyor? Ölene kadar ondan da şikayetçiyim" dedi.

"KİMİN NE CEZASI VARSA ÇEKMELİ"

Baba Coşkun Alparslan ise "Sonu nereye kadar varırsa gideceğim. Yağmur neşeli bir çocuktu, kediyi yolda görse eve getirirdi. Kimin ne cezası varsa sonuna kadar çekecek" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili 2 polis gözaltına alınırken, Yağmur Alparslan'ın dayısı Metin Gezen yaşananları şöyle anlattı: "Arkadaşları ile Bakırköy'de dolaşıyormuş. Polis çevirmesine denk gelmişler ve korkmuşlar. Polisten kaçmaya çalışmışlar tabi poliste kovalamış. Polis bunları kavşakta yakalamış, sonra arabayla çarpmış" dedi.

Tekrar kaçmaya çalışırken polislerin ateş açtığını belirten Gezen, "Benim yeğenimin hiçbir suçu yok o daha çocuk, 2006 doğumluydu. Dün dolaşıp 'Geleceğim' dedi. Benim yeğenim tertemiz bir çocuktu. Bu davanın ölene kadar arkasındayım, o polislere her türlü cezayı aldıracağım. Avukat tuttuk, dava açacağız."

KAÇAN SÜRÜCÜ VE POLİSLER SERBEST BIRAKILDI

Konuya ilişkin yapılan soruşturmada 2 polis ve otomobil sürücüsü Serhat Kaya bugün Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Kaya hakkında "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Olaya karışan 2 polis memuru ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

15 yaşındaki Yağmur'un öldüğü kovalamacada polis memurları serbest bırakıldı
Yağmur Alparslan
YORUMLAR
500

Polis Memuru, Serhat Kaya, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 yaşındaki Yağmur'un hayatını kaybettiği kovalamacada polis memurları serbest kaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:55 15 yaşındaki Yağmur'un hayatını kaybettiği kovalamacada polis memurları serbest kaldı
22:19 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan faturalarla ilgili yeni çıkış: Hatadan dönülmez ise diğer adımları da atacağım
22:09 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Erdoğan'dan ilk açıklama
21:51 Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık birbirine girdi! Koridor adeta savaş alanına döndü
21:39 Demet Akalın'ın online alışveriş sınavı! Yaptığı hata sosyal medyada alay konusu oldu
21:12 Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım
21:10 Sivas'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü tırın dorsesine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı
20:57 Muş'ta ortaya çıkan yılan bilim dünyasını şaşırttı! Kış uykusunda olması gerekiyordu
20:37 Halil Falyalı köyünde toprağa verildi! İşte cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler
20:29 Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 23:02:28. #1.12#
SON DAKİKA: 15 yaşındaki Yağmur'un hayatını kaybettiği kovalamacada polis memurları serbest kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement