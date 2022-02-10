15 yaşındaki Yağmur'un hayatını kaybettiği kovalamacada polis memurları serbest kaldı - Son Dakika

Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Serhat Kaya (22) ile polis arasında yaşanan kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu aynı araçta bulunan Yağmur Alparslan hayatını kaybetti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Yağmur Alparslan bugün defnedildi.

"NASIL KATLANACAĞIM BU ACIYA"

Kızının ölümünden sorumlu olanlara tepki gösteren Nurten Alparslan, "Saat 13.30 gibi aradım, 'kızım ne yapıyorsun?' dedim, 'anne erken geleceğim, dolaşıyorum' dedi. Ardından 14.30'da ve 15.00'te arıyorum cevap vermiyor meğer kızım o saatte ölmüş. Kızımın bir tek saçı kaldı elimde. Ne yapabilirim siz söyleyin, nasıl katlanacağım bu acıya?" diyerek, gözyaşı döktü.

Serhat Kaya'dan da şikayetçi olacağını belirten anne, "O çocuğun yaşı büyük, benim kızım ise daha ufak. Ne hakla benim kızımı arabayla gezdiriyor? Ölene kadar ondan da şikayetçiyim" dedi.

"KİMİN NE CEZASI VARSA ÇEKMELİ"

Baba Coşkun Alparslan ise "Sonu nereye kadar varırsa gideceğim. Yağmur neşeli bir çocuktu, kediyi yolda görse eve getirirdi. Kimin ne cezası varsa sonuna kadar çekecek" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili 2 polis gözaltına alınırken, Yağmur Alparslan'ın dayısı Metin Gezen yaşananları şöyle anlattı: "Arkadaşları ile Bakırköy'de dolaşıyormuş. Polis çevirmesine denk gelmişler ve korkmuşlar. Polisten kaçmaya çalışmışlar tabi poliste kovalamış. Polis bunları kavşakta yakalamış, sonra arabayla çarpmış" dedi.

Tekrar kaçmaya çalışırken polislerin ateş açtığını belirten Gezen, "Benim yeğenimin hiçbir suçu yok o daha çocuk, 2006 doğumluydu. Dün dolaşıp 'Geleceğim' dedi. Benim yeğenim tertemiz bir çocuktu. Bu davanın ölene kadar arkasındayım, o polislere her türlü cezayı aldıracağım. Avukat tuttuk, dava açacağız."

KAÇAN SÜRÜCÜ VE POLİSLER SERBEST BIRAKILDI

Konuya ilişkin yapılan soruşturmada 2 polis ve otomobil sürücüsü Serhat Kaya bugün Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Kaya hakkında "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Olaya karışan 2 polis memuru ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.