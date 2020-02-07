150 yıllık tarihi çeşme çalındı - Son Dakika
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150 yıllık tarihi çeşme çalındı

6 saat önce

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde yer alan 150 yıllık tarihi hayrat çeşme, bulunduğu ağaçlık alandan kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek çalındı.

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TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde yer alan 150 yıllık tarihi hayrat çeşme, bulunduğu ağaçlık alandan kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek çalındı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başattı.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Güneyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, Vakfıkebir- Tonya yolu güzergahında bulunan 150 yıllık çeşmenin yerinde olmadığını fark etti. Taş yapıya sahip, yörede Nuhoğlu ailesince hayrat olarak yaptırılan çeşmenin yerinden söküldüğünü görünce şaşkına dönen Şeref, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, incelemelerde bulundu. Çevredeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarının yanı sıra mobese kameralarını da incelemeye alan ekipler, tarihi  eser kaçakçısı olduğunu tahmin ettikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'HAYRAT OLARAK YAPILMIŞTI'

Hırsızlık olayının araştırıldığını belirten Süvari Şeref, "Çeşmenin yerinde olmadığını fark ettik. Gece saatlerinde almışlardır. Güvenlik güçlerimiz gerekli incelemelerde bulundu, kamera kayıtlarını aldı, araştırmaları sürüyor. Büyüklerimizden bildiğimize göre çeşmemizin 150 yıllık bir tarihi geçmişi var. Nohutoğlu ailesince hayrat olarak yapılmış bir çeşmemizdi" dedi.

'BİR GECE ANSIZIN ÇALINDI'

Köy sakini Ertan Şeref de, "Köyümüzde çok eskilerden hayrat olarak yapılmış çeşmemiz, bir gece ansızın çalındı. Gerekli bilgileri verdik. İnşallah bulunurlar. Para kazanmak için çaldıklarını düşünüyorum" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Öte yandan, akıllara durgunluk veren tarihi çeşmenin çalınması, yöredeki sosyal medya takipçilerinin de tepkisine neden oldu. Takipçiler, çeşmeyi ve çalındıktan sonra boş kalan yerinin fotoğraflarını paylaşıp, 'Bu kadarına da pes doğrusu' şeklinde yorumlarda bulunup, hırsızlara tepki gösterdi.


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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:27 Kaynak: DHA
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