1500 rakımlı yaylada balon turizmi - Son Dakika

ORDU'nun Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, sıcak hava balonu deneme uçuşu gerçekleştirildi. Kentte ilk kez yapılan uçuşun ardından, lisanslı sıcak hava balonlarının bölge turizmine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Denizi, doğası, yaylaları ve eşsiz sahilleri ile turizmin gözde merkezlerinden birisi haline gelen Ordu'da, yeni bir turizm hamlesi daha gerçekleşti. Kentin en güzel yaylalarından olan ve menderesleriyle ünlü Aybastı ilçesinin Perşembe Yaylası'nda sıcak hava balonu deneme uçuşu gerçekleştirildi. Sıcak hava balonu mendereslerin üzerinde yaklaşık bir saat tur atarak görsel şölen yaşattı. İlerleyen dönemde Büyükşehir Belediyesi turizm şirketi ORTUR A.Ş tarafından gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların, bölge turizmine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

'BALON TURİZMİNE ALTERNATİF SAHA AÇTIK'Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentin güzelliklerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Güler, "Bu güzelliklerin sadece bize ait olmasını arzu etmiyoruz, bütün dünya bu güzellikleri görsün, onlarla paylaşmak istiyoruz. Daha evvel karadan bu güzellikleri görmüştük, daha sonra getirdiğimiz gemilerle bu güzellikleri denizden seyrettirdik. Bugünde balon turizmini devreye alıyoruz. Yeni bir alternatif olarak Ordu'daki yaylalarımızın güzelliğini dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.Balon turizminin yeni bir turizm alternatifi olduğunu vurgulayan Başkan Güler, "Türkiye'de balon konusu sınırlı. Sadece Kapadokya'da gerçekleştiriliyor. Orada da zaten lisanslar sınırlı. Biz burada yeni bir alternatifi oluşturmuş olduk ve balon turizmine de yeni bir saha açmış olduk. Yani buradaki yaptığımız çalışmayla yeni bir sahayı Türkiye'de devreye aldık. Aybastı ilçemizin Perşembe Yaylası'nın harikulade mendereslerini şimdi balondan seyredeceğiz. Bu aynı zamanda bize çok büyük kazançlar sağlayacak. Dünyanın bu güzellikleri paylaşmasına ve tanımasına vesile olacak" diye konuştu.'BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Aybastı'nın turizmine önemli katkı verecek olan projenin başlamasından memnun olduklarını ifade eden Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ise,"Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'den Allah razı olsun. Kendisi ufku çok geniş bir insan. Bizler de hızına yetişmeye çalışıyoruz. Sıcak hava balonumuzu ilk kez Aybastı ilçemizde deniyoruz. Sıcak hava balonunun devamlılığı gelirse inşallah bundan sonraki süreçte Aybastı ve Ordu'da turizm hareketliliği çok farklı olacak" ifadelerini kullandı.?