16.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
13: 30 GK1 Pohang Steelers - Jeonbuk
13: 30 GK1 Seongnam FC - Suwon Samsung Bluewings
15: 00 LP Suharkov, Oleg - Vladimirovich Vahnin, Geo
15: 30 LP Molodtsov, Denis - Nemashkalo, Vladimir
16: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Molodtsov, Denis
16: 00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Arutiunyan, Artem
16: 30 LP Trushkin, Anatoly - Suharkov, Oleg
16: 30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Yusipov, Timofey
17: 00 LP Sayanov, Denis - Molodtsov, Denis
17: 00 LP Yusipov, Timofey - Ivanov, Valery
17: 30 LP Safonov, Vladimir - Volkov, Aleksandr Dmitrie
17: 30 LP Serebrennikov, Alexandr - Nemashkalo, Vladimir
19: 30 AL2 Greuther Furth - Heidenheim
19: 30 AL2 Hamburg - Osnabruck
19: 30 AL1 Monchengladbach - Wolfsburg
19: 30 AL2 Wehen Wiesbaden - Nürnberg
20: 30 İS1 Getafe - Espanyol
20: 30 İS1 Villarreal - Mallorca
21: 00 PO1 Santa Clara - Portimonense
21: 30 AL1 Freiburg - Hertha Berlin
21: 30 AL1 Union Berlin - Paderborn
21: 30 AL1 Werder Bremen - Bayern Münih
23: 00 İS1 Barcelona - Leganes
Mallorca deplasmanında farklı kazanarak koronavirüs arasından dönen Barcelona, bu akşam Camp Nou'da Leganes'i ağırlayacak. Farklı yenilgiyi unutturmak isteyen Mallorco ise Villarreal'e konuk olacak.
Bayern bu akşam, Bremen deplasmanında şampiyonluğunu ilan edebilir! 7 puan farkla lider olan Bavyera ekibi mücadelen 3 puanla ayrılırsa Dortmund'un maçını beklemeden şampiyon olacak...
Cumartesi ve pazar günleri Yunanistan Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!
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