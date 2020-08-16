16 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Rocky 2

01:00 Ana Cadde

02:30 Siyah Beyaz Aşk

03:00 Siyah Beyaz Aşk

05:15 Yabancı Damat

05:30 Müzik Arası

06:30 Çatı Katı Aşk

07:00 Ankara'nın Dikmeni

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Iron Man 2

13:30 Harry Potter Ve Sırlar Odası

15:00 Çatı Katı Aşk

16:45 Corgi

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter Ve Sırlar Odası

20:00 Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı

22:45 Uzak Ara Eğlence

23:15 Çok Akustik