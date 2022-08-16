Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:55 Spor Takvimi
03:00 Bodrumspor - Yeni Malatyaspor
04:45 Stadyum
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:35 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
13:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Spor Takvimi
18:00 Spor Merkezi
18:55 Adanaspor - Tuzlaspor
20:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Pendikspor
23:00 Dakika Skor
23:45 Stadyum
Son Dakika › TV › 16 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika