"16. Akbank Kısa Film Festivali" ödülleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin '16. Akbank Kısa Film Festivali' ödülleri açıklandı - Son Dakika Magazin

"16. Akbank Kısa Film Festivali" ödülleri açıklandı

6 saat önce

"Ulusal Yarışma Kategorisi", "Uluslararası Yarışma Kategorisi" ve "Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışma Bölümü"nden oluşan yarışmaya, bu yıl 74 ülkeden 2 bin 217 kısa film başvuru yaptı.

"Ulusal Yarışma Kategorisi", "Uluslararası Yarışma Kategorisi" ve "Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışma Bölümü"nden oluşan yarışmaya, bu yıl 74 ülkeden 2 bin 217 kısa film başvuru yaptı.

Yarışmanın kazananları, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla Akbank Sanat Instagram hesabından gerçekleşen canlı yayınla açıklandı. "Ulusal Yarışma Kategorisi"nde bu yıl "En İyi Kısa Film" ödülünü, yönetmenliğini Gökalp Gönen'in üstlendiği "Avarya" filmi aldı. Bu bölümde mansiyona değer görülen yapımlar ise Ahmet Keçili'nin "Dede" adlı filmi ve Kasım Ördek'in "Yağmur Olup Şehre Düşüyorum" başlıklı yapımı oldu.

"Uluslararası Yarışma Kategorisi"nde de Çek Cumhuriyeti'nden Daria Kashcheeva yönetmenliğindeki "Daughter" adlı film "En İyi Kısa Film" ödülüne değer görülürken, bu bölümde mansiyonu ise Mohammad Hormozi'nin "Inner Self" ve Morad Mostafa'nın "Ward's Henna Party" adlı yapımı aldı.

"Evde Kısa Film Yarışması"na başvurular devam ediyor

Bu yıl yaklaşık 752 senaryonun başvurduğu "Akbank Kısa Film Forum" bölümünde de finale kalan 8 senaryo arasından "En İyi Senaryo", oyuncu Tuğçe Altuğ, senarist Akın Aksu, yazar ve yönetmen Melik Saraçoğlu'nun yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda "En İyi Senaryo" ödülünü Sandra Peso'nun "Bimba" projesi, mansiyon ödülüne de Ayça Çiftçi'nin "O Yaz" başlıklı senaryosu seçildi. Festival kapsamında ayrıca bu yıla özel "Evde Kısa Film Yarışması" düzenleniyor. Yarışmaya isteyenler, son bir ay içerisinde çekilen en az 2, en fazla 5 dakikalık filmleriyle başvuru yapabilecek.  Yarışmanın sonuçları, 4-24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak jüri değerlendirmeleri sonucunda 5 Haziran'da Akbank Sanat Instagram sayfasından açıklanacak.

Instagram, Akbank, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:43 

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