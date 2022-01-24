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16. Benediktus, Katolik Kilisesindeki tacizle ilgili yanlış beyanda bulunduğunu kabul etti - Son Dakika

16. Benediktus, Katolik Kilisesindeki tacizle ilgili yanlış beyanda bulunduğunu kabul etti

24.01.2022 17:13
16. Benediktus, Katolik Kilisesindeki tacizle ilgili yanlış beyanda bulunduğunu kabul etti

Katolik dünyasının önceki ruhani lideri ve Emerit Papa 16. Benediktus, Alman Katolik Kilisesinde çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar davasıyla ilgili verdiği beyanın yanlış olduğunu kabul ederek özür diledi.

Katolik dünyasının önceki ruhani lideri ve Emerit Papa 16. Benediktus, Alman Katolik Kilisesinde çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar davasıyla ilgili verdiği beyanın yanlış olduğunu kabul ederek özür diledi.

1977-1982 arasında Münih Başpiskoposu olarak görev yapan ve gerçek ismi Joseph Ratzinger olan 16. Benediktus, Katolik Haber Ajansı'na (KNA) açıklamada bulundu.

20 Ocak'ta açıklanan raporun ardından özel sekreteri Georg Gänswein aracılığıyla açıklama yapan 16. Benediktus, ifadelerinin nesnel olarak yanlış olduğunu kabul etti ve "bu hatayı affedin." ifadesini kullandı.

Açıklamada, 16. Benediktus'un beyanının kötü niyetle yapılmadığı, ifadesi hazırlanırken yapılan bir hatadan kaynaklandığı belirtilerek, kendisinin bu hatadan dolayı çok üzülüp özür dilediği kaydedildi.

Papa 16. Benediktus'un 1980'de Başpiskopos olarak çalışırken, çocuklarla ilgili birden fazla cinsel tacizle suçlanan bir rahiple ilgili toplantıya katıldığı ve bilgilendirildiği halde bir eylemde bulunmadığı öne sürülüyor.

Münih ve Freising Başpiskoposluğunda istismar olaylarına ilişkin yapılan açıklamada, 94 yaşındaki 16. Benediktus'u kendi dönenimde tacizle suçlanan din adamlarıyla ilgili işlem yapmamakla suçlanmış ve bu iddiaları reddetmişti. Ancak uzmanlar bunu inandırıcı bulmadıklarını rapor etmişlerdi.

497 taciz vakası

Münih'teki bir hukuk firmasının uzmanlarınca hazırlanan raporda 1945-2019 yılları arasında kilisede 497 taciz vakası yaşandığı, taciz iddialarına rağmen rahip ve diyakozların kilisede görev yapmasına izin verildiği belirtildi. Rapora göre mağdurların 247'sini erkek, 182'sini kız çocuklar oluştururken, 68 çocuğun ise kimliği bilinmiyor. Olaydan etkilenen erkek çocukların yüzde 60'ını ise 8-14 yaşlarındaki çocuklar oluşturuyor.

Uzmanlara göre suçlamalarla bağlantılı 173'ü rahip ve 9'u diyakoz olmak üzere 235 fail olduğu belirtiliyor.

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Katolik, Taciz, Münih, Papa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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