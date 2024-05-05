ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail\'e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen hafta İsrail'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurduğu belirtildi. İsrail yetkilileri, sevkiyatın durdurulmasının Tel Aviv yönetiminde ciddi endişeye yol açtığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Refah'a yönelik muhtemel kara saldırısı hakkında sert bir görüşme gerçekleştiği de kaydedildi. ABD Kongresi'nde ise İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları engellediği iddialarıyla ilgili çağrılar yapıldı.

05.05.2024 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen hafta İsrail'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurduğu belirtildi.

ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin adı açıklanmayan iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD geçen hafta İsrail'e gönderilecek bir mühimmat sevkiyatını durdurdu.

ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurmasının Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk defa yaşandığına işaret edilen haberde, İsrailli yetkililere göre sevkiyatın durdurulması Tel Aviv yönetiminde ciddi endişeye yol açtı.

Haberde, İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Refah'a yönelik muhtemel kara saldırısı hakkında "sert bir görüşme" gerçekleştiği de kaydedildi.

Biden ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen Netanyahu, 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine saldırının yapılacağını duyurmuştu.

Öte yandan, ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Antony Blinken, Joe Biden, Tel Aviv, İsrail, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
17:55 Canlı Anlatım Kritik maçta goller yağmur gibi Canlı Anlatım! Kritik maçta goller yağmur gibi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
17:09 İstanbul’da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü İstanbul'da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü
17:00 Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:38 Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray oldu Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu
16:38 Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
15:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor TFF’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt gecikmedi Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 20:45:14. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement