Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Şah Mat
01:00 Çember: Kurtar Beni
02:00 Şah Mat
03:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:50 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
20:00 Babil
22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika