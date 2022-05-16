Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 İngiltere Premier Lig Özetler
03:30 İtalya Seri A Özetler
03:50 Spor Atlası
04:00 FIFA Magazin
04:25 Spor Takvimi
04:30 Spor Artı
05:30 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Spor Stüdyosu
15:00 Hedef Süper Lig Özel
15:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmaları Dönüşümlü Yayın
18:00 Hedef Süper Lig Özel
18:30 Spor Haftasonu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika