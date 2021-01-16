16 Ocak 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

16 Ocak 2021 Tv 2 Yayın Akışı

16 Ocak 2021 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:15 Kelime Oyunu 02:15 Kanıt 03:30 Akasya Durağı 04:40 Yabancı Damat 05:50 Müzik 06:00 Güllerin Savaşı 06:00 Kavak Yelleri 08:00 Afili Aşk 09:00 Akasya Durağı 10:45 Senden İyi Yok 11:45 Evim Şahane 12:00 Çok Gezenti 13:30 Evim Şahane 13:30 Asi 15:00 Geniş Aile 16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 17:00 Çocuklar Duymasın 19:45 Kelime Oyunu 21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 21:15 Yalan Dünya 23:30 Kanıt

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