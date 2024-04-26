Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da - Son Dakika
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Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da

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Galatasaray'ın bu akşam Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın VAR hakemi belli oldu. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmaya VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso atandı.

26.04.2024 12:18
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Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray bu akşam Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

PORTEKİZLİ HAKEM VAR'DA

Saat 20:00'de başlayacak ve Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre Adana Demirspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso görev alacak. Müsabakanın AVAR hakemleri ise Emre Kargın, Deniz Caner Özaral ve Alper Ulusoy.

Adana Demirspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Andre Narciso oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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