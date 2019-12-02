Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki kız çocuğu kayıp
Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki kız çocuğu kayıp - Son Dakika

16 yaşındaki kız çocuğu kayıp

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kaybolan genç kızdan haber alınamıyor.

16 yaşındaki kız çocuğu kayıp, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kaybolan genç kızdan haber alınamıyor.


Alınan bilgiye göre; bu sabah evden ayrılan 16 yaşındaki Arife Teke'den bir daha haber alınamadı. Genç kızın evden ayrılmadan önce 'Üzülmeyin benim için' şeklinde not bıraktığı öğrenildi. Notu okuyunca telaşa kapılan Teke ailesi kız çocuğunu her yerde ararken, kayıp çocuklarının bulunması için konuyu güvenlik birimlerine de haber verdi. Kızlarını görenlerin en yakın polis veya jandarmaya başvurmasını isteyen baba H. Bayram Teke ile anne Hasibe Teke, "Kızımız Arife'yi görenlerin Allah rızası için emniyete haber vermesini veya 05327046135 numaralı telefondan bize ulaşmalarını rica ediyoruz" dedi.


Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri kayıp kız çocuğunu bulmak için seferber olurken, tüm güvenlik birimlerinin teyakkuza geçtikleri öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kızının yanında hırsızlık yapan kadın, kameraya yakalandı
Minibüs şoförü 2 kız yolcuyu dövdü Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi Kız kardeşini kaçıran kişinin evine yakmak isteyen ağabey, kendini yaktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 17:04:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki kız çocuğu kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]