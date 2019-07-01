16 yaşındaki tulumcu, zipline yaparken tulum çaldı... O anlar kamerada

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Haziran ayının son günü yağan kar herkesi şaşırttı: İnanılmaz bir yağış var

"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu