Son Dakika Haberleri: 17. Dünya Atletizm Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

17. Dünya Atletizm Şampiyonası

32 dakika önce

17. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engelli yarışında ABD'li Dalilah Muhammed, dünya rekoru kırdı.

17. Dünya Atletizm Şampiyonası, System.String[]

17. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engelli yarışında ABD'li Dalilah Muhammed, dünya rekoru kırdı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın sekizinci gününde, beş kategoride madalyalar sahibini buldu.

Kadınlar 400 metre engellide ABD'li Dalilah Muhammed, 52.16'lık derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyaya uzandı.

Erkekler 3 bin metre engellide Kenyalı Conseslus Kipruto, 8.01.35'lik zamanıyla Londra 2017'nin ardından Doha'da da podyumun zirvesine çıktı.

Erkekler 400 metrede, Bahama'dan Steven Gardiner 43.48'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler yüksek atlamada Katarlı Mutaz Essa Barshim 2.37'lik, kadınlar disk atmada da Kübalı Yaime Perez 69.17'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Doha, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kardeşini öldüren katile sarılıp affettiğini söyledi
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı İflasını açıklayan ABD'li giyim devi Forever 21'e Sivaslı iş insanı talip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 23:15:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 17. Dünya Atletizm Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]