Adana'da 17 kişilik servis aracında 36 işçi taşıyan sürücüye para cezası - Son Dakika

Adana'da, 17 kişilik servis aracında 36 işçi taşıyan sürücüye 6 bin 806 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan servis araçlarına yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki denetimleri sırasında durdurdukları 17 yolcu kapasiteli bir servis aracında 36 tarım işçisi bulunduğunu belirledi.

Sürücü Abdullah E'ye, "İlgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak", "araç üzerinde yapılan her türlü değişikliği 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek", "araca taşıma sınırı üzerinde yolcu almak" ve "yetki belgesiz araç kullanmak"tan 6 bin 806 lira ceza uygulandı. Araç da trafikten 60 gün men edildi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, servis aracında daha fazla yolcu taşıyabilmek için koltukların söküldüğü yer alıyor.