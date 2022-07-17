Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Ah Nerede
03:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Duy Beni
06:15 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Benim Tatlı Yalanım
13:00 Duy Beni
16:00 Ah Nerede
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Duy Beni
Son Dakika › TV › 17 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika