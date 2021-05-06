17 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

Türkiye 17 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 2. tur ikinci maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'de düzenlenen şampiyonada milli takım karşılaşmayı 25-16, 25-17, 25-20 set sonuçlarıyla kazandı. Milli takım ilk maçında Avusturya'yı 3-2 mağlup etmişti.

Milliler, gruptaki son maçında yarın TSİ 22.00'de Portekiz ile karşılaşacak.