17 Yaşındaki Diyabet Hastası Yusuf Aranıyor

Adıyaman'da evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki diyabet hastası Yusuf İlhan her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kurugöl (Mamidik) köyünde ikamet eden Nurgül ve Aydın İlhan çiftinin çocuğu olan 17 yaşındaki Yusuf İlhan evden ayrıldı. Evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Yusuf İlhan'ın ailesi çocuklarının hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durum üzerine olay yerine jandarma ekipleri, sağlık ekipleri, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köye gelen ekipler köy içerisinde ve çevresinde arama çalışması gerçekleştirdi. Yusuf İlhan'ın bulunması için seferber olan ekipler aynı zamanda köy yakınlarındaki dere yataklarını, ağaçlık alanları da gecenin geç saatine kadar didik didik aradı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken, Yusuf İlhan'ın yerini bilenlerin yada görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi istendi. Aynı zamanda Yusuf İlhan'nın diyabet hastası olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN