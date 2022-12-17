Çanakkale'de feci olay! 17 yaşındaki genç kız, babasını uykusunda bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Çanakkale'de feci olay! 17 yaşındaki genç kız, babasını uykusunda bıçaklayarak öldürdü

18.12.2022 00:11

Çanakkale'de yaşanan feci olayda, 17 yaşındaki genç kız, uykusunda babasını göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan adam yaşamını yitirirken, genç kız gözaltına alındı.

Çanakkale'de kan donduran bir olay meydana geldi. Sabaha karşı saat 4 sıralarında annesi ve babası ayrı olan B.P. (17), annesiyle kaldığı evden ayrılarak Cevatpaşa Mahallesi'nde oturan babası Erdinç Pehlivan'ın (50) evine geldi. İddiaya göre, B.P. uykuda olan babası Erdinç Pehlivan'ı göğsünden bıçakladı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA POLİSE HABER VERDİ

Kanlar içinde kalan Erdinç Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını bıçaklayan B.P., 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu anlattı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Erdinç Pehlivan'ın öldüğünü tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan B.P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Öte yandan hayatını kaybeden Erdinç Pehlivan'ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızı tarafından bıçaklanarak öldürülen Erdinç Pehlivan'ın Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde bir şirkette çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de feci olay! 17 yaşındaki genç kız, babasını uykusunda bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de feci olay! 17 yaşındaki genç kız, babasını uykusunda bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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