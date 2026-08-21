17 yıl sonra geri dönüyor! Yasemin Ergene’den sıkı spor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17 yıl sonra geri dönüyor! Yasemin Ergene’den sıkı spor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyunculuğa dönmeye hazırlanan Yasemin Ergene, yeni projesi öncesi spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ergene’nin form tutmak için yaptığı antrenman dikkat çekti.

Yasemin Ergene, oyunculuğa dönüş hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü oyuncu, yeni projesi öncesinde spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

17 yıl sonra geri dönüyor! Yasemin Ergene’den sıkı spor

Ergene’nin spor salonunda antrenman yaptığı görüntüler dikkat çekerken, oyuncunun yeni projesi için hazırlık sürecine hız verdiği görüldü.

Yasemin Özilhan, oyunculuk kariyerine 2009 yılında İzzet Özilhan ile tanışmasının ardından ara vermişti. Çift, 2011 yılında evlenmiş, Ergene ise o dönem oyunculuğa dönmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

17 yıl sonra geri dönüyor! Yasemin Ergene’den sıkı spor

Çiftin Eylül 2025’te boşanmasının ardından ise Ergene’nin yeniden setlere dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu. Son olarak “Tuzlu Kahve” dizisindeki Elit karakterini kabul eden oyuncunun, yapımla bölüm başına 2 milyon TL karşılığında anlaştığı öne sürülmüştü.

Yasemin Özilhan, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Medya 17 yıl sonra geri dönüyor! Yasemin Ergene’den sıkı spor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    para herkese lazım normal 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçiler dönüş yolunda Sınırda yoğunluk var Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var
Bakan Memişoğlu’ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor
DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı
Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı
Galatasaray’ın yeni transferi Türkiye’ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
Cemaatten ayrılana mahalle baskısı Alparslan Kuytul “Etekli Ömer“ diye slogan attırmış Cemaatten ayrılana mahalle baskısı! Alparslan Kuytul "Etekli Ömer" diye slogan attırmış
İmzayı attı Milli yıldız, Emre Mor ve Tadic’le takım arkadaşı oldu İmzayı attı! Milli yıldız, Emre Mor ve Tadic'le takım arkadaşı oldu
Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler

12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
12:05
İsrail’e bir rest de Bahçeli’den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
11:59
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
11:59
Salah için olay sözler Trabzonspor’un yenilgisine onlar da şaşırdı
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı
11:57
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 13:09:08. #7.12#
SON DAKİKA: 17 yıl sonra geri dönüyor! Yasemin Ergene’den sıkı spor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.