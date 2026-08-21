17 yıl sonra geri dönüyor! Yasemin Ergene’den sıkı spor

Yasemin Ergene, oyunculuğa dönüş hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü oyuncu, yeni projesi öncesinde spor yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ergene’nin spor salonunda antrenman yaptığı görüntüler dikkat çekerken, oyuncunun yeni projesi için hazırlık sürecine hız verdiği görüldü.

Yasemin Özilhan, oyunculuk kariyerine 2009 yılında İzzet Özilhan ile tanışmasının ardından ara vermişti. Çift, 2011 yılında evlenmiş, Ergene ise o dönem oyunculuğa dönmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

Çiftin Eylül 2025’te boşanmasının ardından ise Ergene’nin yeniden setlere dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu. Son olarak “Tuzlu Kahve” dizisindeki Elit karakterini kabul eden oyuncunun, yapımla bölüm başına 2 milyon TL karşılığında anlaştığı öne sürülmüştü.